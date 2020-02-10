Центр «Бакытты отбасы» открылся в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в здании «Анага тагзым» состоялось открытие центра «Бакытты отбасы», который призван помочь актюбинцам в вопросах предотвращения бытовых конфликтов, разводов, оказать различную консультационную поддержку, передает корреспондент МИА «Казинформ».
С открытием центра актюбинцев поздравил заместитель акима области Марат Тогжанов, который отметил необходимость создания такого центра для приема граждан по различным вопросам социального характера.
Основная цель центра - разъяснение госпрограмм, принятых для улучшения благосостояния жителей, сохранение семейных ценностей, всестороннее разъяснение мероприятий по поддержке малообеспеченных, многодетных семей, оказание психологической, юридической помощи.
Ежедневно в здании центра на первом этаже актюбинцев будут бесплатно принимать медиаторы, юристы и психологи, каждую субботу с 10 до 12 часов будет проводиться прием граждан руководителями госорганов и партии «Нур Отан», общественных организаций.
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