Центр айтыса планируют построить в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Вопрос строительства масштабного центра айтыса включен в комплексный план развития области Абай. Об этом сообщил глава региона Нурлан Уранхаев на встрече с айтыскерами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В эфире телеканала «Хабар» 15-17 августа состоится телевизионный проект «Асыл домбыра». В конкурсе принимает участие группа айтыскеров, представляющих область Абай. Нурлан Уранхаев принял участников конкурса. В ходе встречи он пожелал айтыскерам удачи, а также поздравил с победой Айбека Женисказина, выступившего на конкурсе «Асыл домбыра-2023» фестиваля искусств и спорта «Тұғыры биік Тарбағатай», прошедшего в Аксуатском районе.

«Недавно прошел финал конкурса «Асыл домбыра-2023», где триумфальную победу одержал наш земляк Айбек Женисказин и однозначно порадовал нас! Наша земля славится великими личностями, которые внесли неоценимый вклад в развитие культуры страны. И вы входите в их ряды! Поздравляю с победой!» - сказал глава области.Сегодня искусство айтыса становится национальной ценностью, ведь этот уникальный жанр казахского устного творчества стабильно сохраняет популярность в широких слоях населения, и его развитие является вкладом в развитие истории, искусства и культуры казахов. «Казахские поэты всегда ценили национальное искусство, давали толчок к его развитию. Сегодня героями, защищающие честь нашей области, являетесь вы. Желаю вам успехов в телевизионном проекте «Асыл домбыра»! Будем ждать вас с победой», - сказал аким области Нурлан Уранхаев.