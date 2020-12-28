ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Центр «Асыл Мирас» для детей с расстройствами аутистического спектра открыт в Павлодаре. Центр рассчитан для детей до 18 лет и будет работать на безвозмездной основе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Открытия центра, в котором детям с аутизмом оказывали бы поддержку по современным специализированным программам, прежде всего, ожидали их родители. Они обращались к акиму области Абылкаиру Скакову во время его отчета перед жителями региона. Затруднение было в выборе здания – оно должно было строго соответствовать требованиям для коррекционной работы с особенными детьми. Такое помещение, наконец, нашлось по адресу: улица Луначарского, 28 в Павлодаре. Его характеристики соответствуют необходимым нормам, и родителей детей, для которых предназначен новый центр, это здание устроило.

«Это очень радостный день для всех нас, - говорит одна из мам Мария Терентьева. - Многим родителям, которые воспитывают особенных детей, нередко приходилось выезжать в другие города, чтобы пройти качественную диагностику и обучиться необходимым навыкам. К тому же не каждый родитель может отдавать по 100-120 тысяч тенге за месячный курс. В «Асыл Мирасе» мы сможем получать все нужные нам услуги бесплатно. Самое главное, я смогу обучаться взаимодействию со своим сыном, который проводит большую часть времени со мной».

Аутизм-центр «Асыл Мирас» в Павлодаре открыт совместно с Фондом Булата Утемуратова. Одной из программ фонда является проект под названием «Аутизм. Мир один для всех», цель которого – развитие и внедрение прогрессивной системы поддержки для улучшения качества жизни детей с расстройствами аутистического спектра.

«Наш регион давно нуждался в таком центре, и сегодня – большое событие для нас всех, - обратился к участникам презентации аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. - Хочу отдельно поблагодарить родителей и представителей НПО за ожидание. Я разделяю вашу радость и искренне надеюсь, что открытие центра станет новым этапом развития коррекции аутизма в нашем регионе».

Подобные центры успешно работают в Нур-Султане, Алматы, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Актобе, Уральске, Шымкенте и Петропавловске.

«Двери наших центров открыты для всех родителей и детей каждый день, - сказал Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова. - Здесь наши специалисты, подготовленные по самым передовым методикам, абсолютно бесплатно помогут диагностировать расстройство аутистического спектра и в случае обнаружения у ребенка расстройства зачислят его в соответствующую программу по развитию необходимых навыков. Все наши центры проводят занятия по американским технологиям, разработанным Калифорнийским университетом и Marcus Autism Center в Атланте. Эти технологии доказали свою эффективность. У каждого ребенка, который занимался или занимается в наших центрах, наблюдается прогресс в развитии».

В новом центре предусмотрен кабинет диагностики, где дети будут проходить обследование. Для детей от 3 до 7 лет работает кабинет «Джаспер», в котором будут оценивать базовые учебные и вербальные способности воспитанников. В кабинете обучающих навыков будут развивать умения сотрудничества, понимания речи, самообслуживания и визуальные способности детей. В интенсив-кабинете дети вместе с родителями будут проходить двухнедельный курс по взаимодействию. В центре также есть класс для развития социальных навыков у детей от 8 до 15 лет, кабинет ранней поддержки и сенсорная комната.

Комплексную помощь воспитанникам центра будет оказывать команда высококвалифицированных специалистов: дефектолог, психолог, логопед, инструктор ЛФК и другие. Весь коллектив центра прошел обучение у сертифицированных специалистов. Более того, в Фонде Булата Утемуратова будут постоянно повышать квалификацию сотрудников центра и, что немаловажно, обучать родителей поведению с их детьми.

Фото Валерия Бугаева