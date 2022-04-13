Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Центр аналитики создадут в полиции Казахстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Апреля 2022, 20:54
Центр аналитики создадут в полиции Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Центр аналитики создадут в полиции Казахстана, . Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов в ходе рабочего визита в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По словам главы ведомства, в рамках функционирования Ситуационного центра МВД будет предусмотрена аналитика, которая позволит предупреждать преступность и вести точечную профилактику по наиболее уязвимым направлениям.

«ЕРАП (Единый реестр административных производств) и ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) – это больше, как статистическая отчетность. Нам нужен аналитический центр по профилактике правонарушений и по управлению процессами. То есть это нисколько для отчета, а чтобы мы могли оперативно воздействовать. Мы должны управлять процессами: работать не на статистику, а на людей», – констатировал Марат Ахметжанов.

Вниманию министра внутренних дел также было представлено новое программное обеспечение службы «102», направленное на улучшение качества приема, обработки сообщений и оперативное реагирование на обращения граждан.

photo

«В целом криминогенная ситуация после январских событий стабилизирована. Сейчас наша основная задача – обеспечение высокого уровня общественной безопасности. МВД – многочисленный орган, который находится на передовом рубеже. Ежедневно мы имеем контакты с населением. По нашим поступкам, по нашей работе в целом будут судить о государственной власти», – резюмировал министр внутренних дел.

Марат Ахметжанов в ходе визита в Алматы вручил государственную награду «Айбын» III степени маме погибшего в ходе пресечения массовых беспорядков в январе этого года младшего сержанта полиции Нұрболсына Алмасова, а также медаль «Ерлігі үшін» патрульному полицейскому, старшему лейтенанту полиции Мейиржану Бейсембаеву, получившему тяжелую травму.

photo


Алматы   Безопасность   МВД РК   ЧП-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной