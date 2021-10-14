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    16:01, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Центр Алматы останется без воды

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Центральную часть Алматы на ночь отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 21 часа 14 октября до 8 часов утра 15 октября будет отключена подача холодной воды в жилые дома и другие здания, расположенные в контуре улиц Луганского – Аль-Фараби – Байзакова – Толе би.

    Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время замены технологического оборудования на объекте водоснабжения, обеспечивающего стабильную работу водопроводных сетей этой части мегаполиса.

    «В период отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - обратились к горожанам в «Алматы Су».


    Теги:
    Вода Главная Общество Алматы ЖКХ
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