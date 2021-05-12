РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:56, 11 Май 2021 | GMT +6

    Центр активного долголетия открылся в Балхаше

    None
    None
    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Во Дворце культуры имени М. Хамзина в Балхаше заработал Центр активного долголетия. Теперь люди старшего поколения смогут проводить досуг с пользой и интересом в компании ровесников и единомышленников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего в Балхаше проживают около 11 тысяч пенсионеров. В специальном центре для них будут проводить различные мероприятия к праздникам, устраивать конкурсы и спортивные соревнования. Но всё это будет после снятия карантина.

    А пока закупили необходимый инвентарь для игры в шашки, шахматы, а также для рисования и чтения. Также не забыли и о рукоделии – шитье и вязании.

    «Наши двери открыты для всех желающих пенсионеров города. Вместе мы будем интересно проводить время и активно участвовать в различных мероприятиях. Проект был подготовлен Советом ветеранов. Нам выделили средства, и наша мечта воплотилась в реальность», – рассказал председатель Совета ветеранов города Балхаша Тайтолеу Жуманов.


    Теги:
    Карагандинская область Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    Назначен руководитель аппарата акима Атырауской области
    Сегодня, 19:40
    Пьяная скандалистка напала на полицейского в Астане
    Сегодня, 19:22
    Елена Рыбкина стартовала с победы в WTA 1000
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!