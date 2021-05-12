Центр активного долголетия открылся в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Во Дворце культуры имени М. Хамзина в Балхаше заработал Центр активного долголетия. Теперь люди старшего поколения смогут проводить досуг с пользой и интересом в компании ровесников и единомышленников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в Балхаше проживают около 11 тысяч пенсионеров. В специальном центре для них будут проводить различные мероприятия к праздникам, устраивать конкурсы и спортивные соревнования. Но всё это будет после снятия карантина.

А пока закупили необходимый инвентарь для игры в шашки, шахматы, а также для рисования и чтения. Также не забыли и о рукоделии – шитье и вязании.

«Наши двери открыты для всех желающих пенсионеров города. Вместе мы будем интересно проводить время и активно участвовать в различных мероприятиях. Проект был подготовлен Советом ветеранов. Нам выделили средства, и наша мечта воплотилась в реальность», – рассказал председатель Совета ветеранов города Балхаша Тайтолеу Жуманов.