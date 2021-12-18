Центр активного долголетия открыли в Шемонаихинском районе ВКО

ШЕМОНАИХА. КАЗИНФОРМ - Центр активного долголетия открыли в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области накануне Дня Независимости РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Центр активного долголетия открылся на базе Первомайского Центра оказания специальных социальных услуг.

В центрах активного долголетия профессионально занимаются поддержанием здоровья и организацией досуга для пенсионеров. Помещение Первомайского центра долголетия включил в себя восемь специализированных кабинетов, в частности по трудотерапии, лечебно-оздоровительной физкультуре. Здесь же расположена комната досуга и отдыха, массажный зал, актовый зал и зимний сад.

«В Центре активного долголетия произведен текущий ремонт, кабинеты оснащены мебелью, специализированным оборудование и инвентарем. Для качественного оказания услуг будут созданы дополнительные рабочие места. Для клиентов центра будет организовано двухразовое питание. В год центр активного долголетия сможет принять около 90 человек», – сообщили в акимате поселка Певромайский Шемонаихинского района.

В ходе торжественного открытия центра выступила руководитель управления координации занятости и социальных программ Альмира Мусинова. Она отметила, что одним из приоритетных направлений государственной политики является забота о ветеранах и пенсионерах, улучшение их качества жизни, создание условий для реализации творческого потенциала, вовлечение в активную жизнь общества.

Помимо этого, прошел концерт с участием солистки «Ертіс концерт», лауреата международного фестиваля им. Шамши Калдаякова «Менің Қазақстаным», отличника культуры, в 2020 году удостоенной золотой медали Елбасы «Халық алғысы» - Нургуль Кабдоллаевой, а также солистки симфонического оркестра акима ВКО и оркестра казахских народных инструментов областной государственной филармонии, обладателя ордена «Деятель искусств РК» и знака «Мәдениет қайраткері» Альмиры Нургожиной.

С начала 2022 года центр активного долголетия начнет свою работу по оказанию помощи пожилым людям, поддержке их здоровья, вовлечению их в общественную жизнь. Для пенсионеров будет организован социально-культурный досуг и обучение, оздоровительные мероприятия, кружки художественной самодеятельности.