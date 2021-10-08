Центр активного долголетия открыли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау открыли центр активного долголетия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Первоочередная задача центра - поддержать и укрепить здоровья пожилых людей. Сделать их жизнь более насыщенной, интересной. В центре ветераны смогут бесплатно научиться плавать, петь, изучить навыки верховой езды, познать технику гончарного искусств. Здесь также оказывают психологические и юридические консультации, обучают IT и smart-грамотности. До конца года в центр могут записаться порядка 70 человек. В настоящее время занятия уже посещают 40 человек.

«Мы также намерены организовывать для наших участников выездные мероприятия по объектам культуры, проводить тематические концерты, дни рождения и мероприятия. Сделать так, чтобы ветераны обрели новых друзей, смогли найти новое хобби и жили интересной жизнью», - рассказала руководитель проекта Алуа Сыралиева.