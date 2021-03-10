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    16:55, 10 Март 2021 | GMT +6

    Ценовой сговор выявили у крупных производителей яиц в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане из 34 крупнейших птицефабрик у 13 выявлены признаки ценового сговора при реализации яиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

    «За два месяца с начала года рост стоимости яиц составил +11,5 % (за аналогичный период прошлого года отмечалось снижение цены на 1,4%). В регионах больше всего яйца куриные подорожали в Семее - 22,4%, Усть-Каменогорске – 21,6 %, Костанае - 16,5%, Жезказгане - 15%, Алматы - 13,4%, Актау - 13,3%, Павлодаре - 13,7%, Уральске - 11,8%, Талдыкоргане – 12,3 %. В связи с наличием признаков ценового сговора направлены уведомления о снижении цен 13 производителям куриных яиц в Шымкенте, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Атырауской областях. В случае неисполнения уведомления в месячный срок в соответствии с Предпринимательским кодексом антимонопольный орган инициирует расследование», - сообщили в агентстве.

    Как отметили в ведомстве, в то же время на резкое повышение цен повлиял ряд факторов. Это вспышка птичьего гриппа и сокращение поголовья птиц на 15%, увеличение стоимости кормов на 150%.

    «В настоящее время птицефабрики ТОО «Адель-кус», ТОО «Алекри», ТОО «Алсад»«, ТОО «Алель Агро», ТОО «Агроинтерптица». ТОО «Майкудукская птицефабрика», ТОО «Сары-булак» и ТОО «Бишкульская птицефабрика» не производят куриные яйца в связи с падежом птиц», - дополнили в агентстве.


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