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Ценовой сговор выявила столичная прокуратура

1 Декабря 2022, 15:41
Ценовой сговор выявила столичная прокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прокуратура города Астаны совместно с территориальным подразделением Агентства по защите и развитию конкуренции РК провела проверку всех оптовиков, реализующих нефтепродукты. По результатам проверки установлен ценовой сговор в реализации сжиженного газа между тремя субъектами естественных монополий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя прокурора Астаны Б. Мизанбаева.

В отношении вышеуказанных юридических лиц возбуждены административные производства по части второй статьи 159 КоАП РК и направлены в суд. По жалобе одной из компаний протокол признан судом незаконным.

Однако, по апелляционному ходатайству прокуратуры города Астаны (протесту) постановление суда отменено. Вступление в силу данного судебного акта повлекло бы прекращение всех трех административных дел, при которых государство ндополучило бы полмиллиарда тенге.

Постановлением суда недобросовестные монополисты привлечены к административной ответственности с взысканием суммы в доход государства.

Работа по защите интересов государства продолжается.


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https://www.inform.kz/ru/cenovoy-sgovor-vyyavila-stolichnaya-prokuratura_a4008552
https://www.inform.kz/ru/cenovoy-sgovor-vyyavila-stolichnaya-prokuratura_a4008552