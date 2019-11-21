Ценовой сговор усмотрели в деятельности хлебопекарен Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Повышение цены на хлеб в Таразе прокомментировали в департаменте Комитета по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что трижды в течение этого года поднималась стоимость хлеба в Таразе, хотя на протяжении многих лет цена за булку хлеба здесь была одной из самых низких в стране. С 2012 года несколько пекарен по договору с областным стабилизационным фондом закупали сырье по сниженной стоимости и выпускали социальный хлеб по приемлемой цене.

«Повышение цены на хлеб пшеничный формовой из муки первого сорта было зафиксировано 19 октября 2019 года, - ответили на запрос корреспондента МИА «Казинформ» в департаменте Комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК по Жамбылской области. - Рост цены розничной реализации составил 10 тенге за 600-граммовую булку хлеба - с 75 до 85 тенге».

В ведомстве пояснили, что 23 октября департаментом в адрес субъектов рынка, осуществляющих в Таразе производство и оптовую реализацию хлеба пшеничного формового из муки первого сорта, вынесены уведомления о наличии в их действиях признаков ценового сговора.

«Индивидуальные предприниматели «Козин А.А.», «Бидай Нан», «Мустафаевой Л.», «Ким В.В.», товарищества с ограниченной ответственностью «Тараз нан зауыты», «Надыров Р.» нарушили законодательство РК в области защиты конкуренции, предусмотренное подпунктом 1 пункта 1 статьи 170 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан», - уточнили в ведомстве.

Напомним, в конце минувшего года несколько производителей хлеба в Таразе, не согласовав с властями, подняли цену хлеба в торговых точках до 75 тенге за буханку. Однако областные власти, встретившись с предпринимателями, сумели отрегулировать цену, оставив ее в пределах 60 - 65 тенге.

С 4 февраля этого года в Таразе цена на формовой хлеб повысилась до 70 тенге, затем - до 75 тенге, и с октября булка хлеба в торговых точках областного центра стоит 85 тенге. Подорожание хлеба местные власти объясняют повышением цен на муку из твердых сортов пшеницы, которую завозят в Тараз из северных регионов страны, потому что мука из жамбылской пшеницы имеет низкое содержание клейковины.

В Таразе имеется восемь пекарен, выпускающих так называемый «заводской» хлеб. Ежедневно город потребляет до ста тысяч булок хлеба