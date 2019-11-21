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Ценовой сговор усмотрели в деятельности хлебопекарен Тараза
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Повышение цены на хлеб в Таразе прокомментировали в департаменте Комитета по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Отметим, что трижды в течение этого года поднималась стоимость хлеба в Таразе, хотя на протяжении многих лет цена за булку хлеба здесь была одной из самых низких в стране. С 2012 года несколько пекарен по договору с областным стабилизационным фондом закупали сырье по сниженной стоимости и выпускали социальный хлеб по приемлемой цене.
«Повышение цены на хлеб пшеничный формовой из муки первого сорта было зафиксировано 19 октября 2019 года, - ответили на запрос корреспондента МИА «Казинформ» в департаменте Комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК по Жамбылской области. - Рост цены розничной реализации составил 10 тенге за 600-граммовую булку хлеба - с 75 до 85 тенге».
В ведомстве пояснили, что 23 октября департаментом в адрес субъектов рынка, осуществляющих в Таразе производство и оптовую реализацию хлеба пшеничного формового из муки первого сорта, вынесены уведомления о наличии в их действиях признаков ценового сговора.
«Индивидуальные предприниматели «Козин А.А.», «Бидай Нан», «Мустафаевой Л.», «Ким В.В.», товарищества с ограниченной ответственностью «Тараз нан зауыты», «Надыров Р.» нарушили законодательство РК в области защиты конкуренции, предусмотренное подпунктом 1 пункта 1 статьи 170 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан», - уточнили в ведомстве.
Напомним, в конце минувшего года несколько производителей хлеба в Таразе, не согласовав с властями, подняли цену хлеба в торговых точках до 75 тенге за буханку. Однако областные власти, встретившись с предпринимателями, сумели отрегулировать цену, оставив ее в пределах 60 - 65 тенге.
С 4 февраля этого года в Таразе цена на формовой хлеб повысилась до 70 тенге, затем - до 75 тенге, и с октября булка хлеба в торговых точках областного центра стоит 85 тенге. Подорожание хлеба местные власти объясняют повышением цен на муку из твердых сортов пшеницы, которую завозят в Тараз из северных регионов страны, потому что мука из жамбылской пшеницы имеет низкое содержание клейковины.В Таразе имеется восемь пекарен, выпускающих так называемый «заводской» хлеб. Ежедневно город потребляет до ста тысяч булок хлеба
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