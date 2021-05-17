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    13:38, 17 Май 2021 | GMT +6

    Ценовой сговор на рынке реализации сахара выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ценовой сговор на рынке реализации сахара выявили в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции.

    «14 мая 2021 года департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Алматинской области в формате Open Space провел совещание с участием представителей субъектов, занимающихся производством и оптовой реализацией сахара. Участники были ознакомлены с текущей ситуацией на рынке производства и оптовой реализации сахара. В частности, антимонопольный департамент информировал о результатах проведенного анализа, по итогам которого в действиях ТОО «Коксуский сахарный завод» и ТОО «Аксу кант» были усмотрены признаки нарушения статьи 170 ПК РК - согласованные действия субъектов рынка, осуществляющих первичную реализацию сахара. Обоим предприятиям были направлены уведомления об устранении признаков нарушений конкурентного законодательства», - сообщила пресс-служба ведомства.

    ТОО «Коксуский Сахарный Завод» исполнил уведомление департамента, снизив стоимость реализации сахара в среднем на 10 тенге за 1 кг.

    ТОО «Аксу Кант» уведомление департамента не исполнил, на основании чего в отношении предприятия начато расследование нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции.


    Теги:
    Цены и тарифы Алматинская область Экономика
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