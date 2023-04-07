Ценообразование на рынке ГСМ и в услугах ЖКХ будет влиять на инфляционные процессы – глава Нацбанка

АСТАНА. КАЗ ИНФОРМ - Главной задачей остается достижение устойчивой снижающейся траектории инфляции. Об этом заявил на брифинге председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Назревшие реформы ценообразования на рынке ГСМ и в услугах ЖКХ будут прямо и косвенно влиять на инфляционные процессы. Однако в средне- и долгосрочном периоде рыночные цены благоприятно отразятся на развитии секторов нашей экономики и предсказуемости инфляционных процессов», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка отметил, что реализовавшийся фискальный риск в виде увеличения государственных расходов и временный отход от фискальных правил также усиливает проинфляционные факторы.

«Главной задачей остается достижение устойчивой снижающейся траектории инфляции. В этой связи Национальный банк в соответствии с ранее озвученной позицией принял решение сохранить базовую ставку на текущем уровне в целях поддержания процесса замедления инфляционных процессов. Наши дальнейшие действия будут зависеть от результатов обновленного прогноза в мае, в том числе новых данных и параметров реформы на рынке ГСМ и ЖКХ», - пояснил Галымжан Пирматов.