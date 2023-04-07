Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Ценообразование на рынке ГСМ и в услугах ЖКХ будет влиять на инфляционные процессы – глава Нацбанка

Серик Сабеков
7 Апреля 2023, 13:17
Ценообразование на рынке ГСМ и в услугах ЖКХ будет влиять на инфляционные процессы – глава Нацбанка

АСТАНА. КАЗ ИНФОРМ - Главной задачей остается достижение устойчивой снижающейся траектории инфляции. Об этом заявил на брифинге председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Назревшие реформы ценообразования на рынке ГСМ и в услугах ЖКХ будут прямо и косвенно влиять на инфляционные процессы. Однако в средне- и долгосрочном периоде рыночные цены благоприятно отразятся на развитии секторов нашей экономики и предсказуемости инфляционных процессов», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка отметил, что реализовавшийся фискальный риск в виде увеличения государственных расходов и временный отход от фискальных правил также усиливает проинфляционные факторы.

«Главной задачей остается достижение устойчивой снижающейся траектории инфляции. В этой связи Национальный банк в соответствии с ранее озвученной позицией принял решение сохранить базовую ставку на текущем уровне в целях поддержания процесса замедления инфляционных процессов. Наши дальнейшие действия будут зависеть от результатов обновленного прогноза в мае, в том числе новых данных и параметров реформы на рынке ГСМ и ЖКХ», - пояснил Галымжан Пирматов.


Нацбанк Казахстана   Экономика   Цены и тарифы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Похолодание и снег ожидаются в Атырауской области
Похолодание и снег ожидаются в Атырауской области