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Ценным экспонатом пополнился фонд Военно-исторического музея ВС РК

21 Декабря 2019, 15:18
Ценным экспонатом пополнился фонд Военно-исторического музея ВС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военно-историческому музею Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК в городе Нур-Султане была торжественно передана капсула со священной землёй с Пискаревского мемориального кладбища г. Санкт-Петербурга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Капсулу с соблюдением всех ритуалов торжественно передал представитель поискового отряда «Мемориальная зона», член Санкт-Петербургского Союза журналистов и Союза кинематографистов Российской Федерации Шерхан Абилов. Ранее в адрес Министерства обороны Республики Казахстан обратился командир данного поискового отряда Майдан Кусаинов с просьбой о содействии в организации мероприятия, на что получил поддержку оборонного ведомства.

Помимо этого, музею были переданы настольная медаль «Вечный Ваш подвиг в сердцах грядущих поколений», блокадные ленточки, агитационные листовки на немецком и русском языках, а также документальные фильмы и дополнительные информационные материалы о Пискаревском мемориальном комплексе.

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Пискаревский мемориал занимает особое место в летописи истории Второй мировой войны. На этом кладбище были похоронены 420 тыс. мирных граждан, погибших в годы блокады Ленинграда, а также 70 тыс. павших солдат и офицеров. В ВМВ казахстанцы участвовали, в том числе в боях на Ленинградском фронте, возможно, в братских могилах на Пискаревском кладбище, откуда была привезена капсула с землёй, покоятся и наши соотечественники.

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