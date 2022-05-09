9 Мая 2022 14:42

Ценные раритетные экспонаты хранятся в Военно-историческом музее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уже седьмой год в столице функционирует Государственный военно-исторический музей Вооруженных сил РК, где хранятся более 20 тыс. экспонатов, охватывающие разные периоды. Можно увидеть различные виды древнего оружия, наконечники стрел, уникальные вещи. Однако среди всех экспонатов волнует судьба Халиды Мамановой. Об истории отважной казашки и других ценных экспонатах – подробнее в репортаже корреспондента МИА «Казинформ».

У Халиды Мамановой уникальная судьба. Это единственная девушка-казашка, которая находилась в штрафроте в военный период. Девушка по профессии была врачом. Однако вместо белого халата ей дали лопату. Халиду отправили копать окопы и могилы.

Род Мамановых – аристократический род. Суровые 30-е годы , репрессии коснулись и ее семьи. Полная отчаяния, она написала письмо Иосифу Сталину: «Если я враг народа, отправьте меня в штрафроту. Если останусь жива, снимите все обвинения с меня и моих родственников». Смелую казакшу по ее желанию перевели. Во время наступления солдаты прикрывали собой ту, которая по собственному желанию вступила в их ряды. Это ее и спасло.

На основании закона «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» от 14 апреля 1993 года Маманова Халида Есенгуловна признана пострадавшей от репресий и реабилитирована.

В ходе посещения музей мы наткнулись на уникальную рукопись - дневник героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. Музею два года назад были переданы архивные документы о герое.

Первая страница дневника начинается со следующих строк: «Мой дорогой! Я теперь достаточно оправился, чтобы написать вам эти строки. Весьма сожалею, что ваша занятость лишали меня возможности личной встречи с вами, когда я в крайне напряженном состоянии блуждал днями и ночами в поисках свободной скамейки, чтобы присесть и свободного коридора для того чтобы прилечь».

За время войны у него было почти 38 тетрадей-дневников. Бауыржан Момышулы описывал каждый день, делился ощущениями, а затем эти дневники переросли в литературные произведения.

Какое же отношение к войне имеет Роза Багланова? 18-летняя певица тогда гастролировала с концертной труппой, подбадривая солдат перед боем. Свой концерт Роза Багланова дала в Панфиловской девизии. За выступлением певицы внимательно следил танкист, который восхитился голосом и репертуаром Розы. Ее песня звучала в ушах как талисман. Солдат ушел на войну и вернулся целым и невредимым. Более того, он стал героем Советского Союза. В этом заслуга песен Розы, считал танкист. Вернувшись в родные края, солдат взял Розу на руки, покружил и прокатил на своем танке.

В зале Великой Отечественной войны, военной истории ХХ века размещены фото, архивные материалы, которым нет аналогов. Есть отдельные выставки, посвященные воинам-интернационалистам.

Отдельный выставочный уголок посвящен войне в Афганистане, где достойное место занимает командир 177-го отряда специального назначения Борис Керимбаев.

«В экспозиции представлены уникальные экспонаты, фотографии, архивные документы участников ВОВ. Спектр сражений казахстанцев широк: Беларусь, Россия, территория Прибалтики, Польша, Украина. В этих страшных сражениях казахстанцы проявили себя. Красноармеец Нурали Нурмуханов на комсомольском билете собственной кровью написал: «Умру, но ни шагу назад». Долгое время он числился в списке пропавших без вести. В послевоенные годы к его семье постучался однополчанин и рассказал, как погиб герой», - поделилась экскурсовод Алия Сарсенова.

Среди раритетных экспонатов – куски кирпича из Брестской крепости, капсула со священной землей с братских могил.

«Девять из десяти пуль были отлиты из казахстанского свинца. А российский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников в селе Матай Алматинской области создал опытный образец своей первой модели пистолета-пулемета. Михаил Калашников так и говорил: «У меня в Казахстане два детища – мой сын и автомат», - поделилась экскурсовод.

Примечательно, здесь

Гордость Военно-исторического музея - уникальный шлем Богенбай батыра.

Он хранился у потомка прославленного батыра в седьмом поколении, жителя села Малтабар Ерейментауского района Акмолинской области Жабая Кенжалина.

Как сообщили в музее, новый экспонат представляет особую историческую ценность.

Батыр Канжыгалы Богенбай – великий казахский полководец, главнокомандующий армиями трех жузов. Всю свою жизнь он боролся за независимость казахского народа, демонстрировал храбрость в битвах с джунгарами. После смерти батыра некоторые предметы его личного вооружения в течение трех веков хранились у его потомков как священные реликвии и передавались из поколения в поколение.

Следующий зал – зал древности до ХІХ века. Раритетные каменные изваяния, найденные на западе Казахстана описывают сарматский и тюркский периоды.

«В зале показана эволюция развития оружия, тактика ведения сражения с эпохи Каменного века до Казахского ханства. Экспозиция начинается с эпохи мезолита – человек создает дистанционные виды оружия. Для создания наконечников стрел в тот период использовали камень и кости. На подиуме представлены раритетные экспонаты. Далее отражена технология создания бронзы. Здесь представлены различные виды бронзового оружия. Следующий период - эпоха саков. Представлены наконечники стрел различного типа. Тогда многое зависело от тактики ведения боя и траектории движения. Детям нравится рассматривать систему вооружения. Экскурсию проводим в игровой форме, чтобы они не просто слушали нас, но и отвечали на вопросы», - сказала экскурсовод.

В музее хранятся останки лошади, найденные в Берельских курганах в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области. Представлены конскиое снаряжение, удила. До погребения лошадь выглядела по-другому, чем мы можем себе представить: парадные конские упряжи и самый главный акцент сделан на зверином стиле. Звериный стиль отражает взаимосвязь человека и природы. Богато использовано золото в конском снаряжении. А рога горного козла означали то, что он мог взобраться на вершину пика горы и перенести душу умершего человека в иной мир.

Одна из интересных диорам описывает сражение Томирис с персидским царем Киром. На белоснежном коне восседает царица массагетов Томирис. В те времена женщины были не только хранительницами очага, но и воительницами. Наравне с мужчинами они вставали на тропу войны.

Следующий этап – тюрский период.

«Для тюрков было высшей доблестью погибнуть в сражении, нежели в постели от болезни. Поэтому тюркские воины надевали на себя самые лучшие доспехи, чтобы показать статус. К слову, эти доспехи носила только элитная кавалерия. Тюрки также следили за неким течением моды. Доспехи не только защищали воина, декоративные элементы были индивидуальными», - пояснила спикер.

Один из интересных раритетных экспонатов - парадный геральдический древнетюрский пояс. За успешные сражения в поединке «один на один» на пояс наносили небольшую форму мечей. Соперник сразу же обращал внимание на боевой пояс и видел, что перед ним профессиональный и сильный воин. Чем больше успешных сражений в поединке «бой один на один», тем больше мечей прикреплялись к поясу. Бой один на один – традиция всех кочевых народов.

С момента открытия музей посетили более 200 тыс. гостей. Только за последние полгода проведено более 300 экскурсий.

Основные посетители – школьники, студенты, военнослужащие Вооруженных сил, ветераны. Юные патриоты уже становятся частью музея, выступая в роли гида. Поэтому при посещении об истории музея и ценных экспонатах могут сообщить юные экскурсоводы.

В первые годы открытия музея функционировало всего пять залов, а сейчас для посетителей открыты девять выставочных залов, созданные по хронологическому принципу военной истории Казахстана. На территории действует музей военной техники под открытым небом, где представлены техника и вооружение ХХ века. А книжный фонд военно-научной библиотеки составляет более 5 тыс. томов.

«На Атриуме представлена концепция «Мәңгілік ел», которую окружают представители военных эпох с древнего периода до Великой Отечественной войны. В центре – образ Первого Президента Нурсултана Назарбаева. С обеих сторон его окружают представители трех видов военных структур: Сухопутные войска, Силы воздушной обороны, Военно-морские силы. И все под лозунгом: «Мәңгілік ел» - путь вечности». У казахов есть выражение: «Ер қаруы - бес қару». Наши воины профессионально владели пятью видами оружия. Ношение оружия было не просто правом, но и обязанностью», - сказала экскурсовод Алия Сарсенова.

Музей работает каждый день с 10:00 утра до 17:00 часов, кроме понедельника. Вход бесплатный, поэтому каждый может окунуться в страницы истории и узнать ценные сведения о культурных ценностях народа.