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    22:04, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Ценные призы получат победители III Кубка среди СМИ Казахстана по шахматам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская Федерация шахмат приглашает представителей средств массовой информации Республики Казахстан принять участие в шахматном онлайн турнире «III Кубок среди СМИ Казахстана по шахматам», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации шахмат.

    Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня работников средств массовой информации Казахстана, в этом году пройдет 27 июня на игровой платформе Lichess.org. В соревновании могут принять участие журналисты казахстанских средств массовой информации, а также все сотрудники редакции, имеющие непосредственное отношение к творческой работе (операторы, фотокорреспонденты, сценаристы, продюсеры, звукорежиссёры и т.д.).
    Соревнование по быстрым шахматам (рапид) пройдет по швейцарской системе в 7 или 9 туров, с контролем времени 10 минут + 2 секунды за каждый сделанный ход, начиная с первого.

    Для регистрации в турнире необходимо в срок до 22 июня 2021 года направить на электронный адрес [email protected]:

    - сканкопию удостоверения личности или паспорта ;

    - справку с места работы ;

    - заполненную Заявку.

    Победители получат ценные призы:

    1 место – билеты эконом-класса на 2 персоны по маршруту Алматы-Дубаи-Алматы.

    2 место – билеты эконом-класса на 2 персоны по маршруту Алматы-Тбилиси-Алматы.

    3 место – билеты эконом-класса на 2 персоны по маршруту Алматы-Нур-Султан-Алматы.

    Приз за лучший результат среди женщин – плед бизнес-класса.

    Приз за самую красивую партию – модель самолета.

    Спонсор турнира – авиакомпания Air Astana.


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