Ценные призы получат победители III Кубка среди СМИ Казахстана по шахматам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская Федерация шахмат приглашает представителей средств массовой информации Республики Казахстан принять участие в шахматном онлайн турнире «III Кубок среди СМИ Казахстана по шахматам», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации шахмат.

Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня работников средств массовой информации Казахстана, в этом году пройдет 27 июня на игровой платформе Lichess.org. В соревновании могут принять участие журналисты казахстанских средств массовой информации, а также все сотрудники редакции, имеющие непосредственное отношение к творческой работе (операторы, фотокорреспонденты, сценаристы, продюсеры, звукорежиссёры и т.д.).

Соревнование по быстрым шахматам (рапид) пройдет по швейцарской системе в 7 или 9 туров, с контролем времени 10 минут + 2 секунды за каждый сделанный ход, начиная с первого.

Для регистрации в турнире необходимо в срок до 22 июня 2021 года направить на электронный адрес [email protected]:

- сканкопию удостоверения личности или паспорта ;

- справку с места работы ;

- заполненную Заявку.

Победители получат ценные призы:

1 место – билеты эконом-класса на 2 персоны по маршруту Алматы-Дубаи-Алматы.

2 место – билеты эконом-класса на 2 персоны по маршруту Алматы-Тбилиси-Алматы.

3 место – билеты эконом-класса на 2 персоны по маршруту Алматы-Нур-Султан-Алматы.

Приз за лучший результат среди женщин – плед бизнес-класса.

Приз за самую красивую партию – модель самолета.

Спонсор турнира – авиакомпания Air Astana.