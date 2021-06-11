Ценные призы получат победители III Кубка среди СМИ Казахстана по шахматам
Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня работников средств массовой информации Казахстана, в этом году пройдет 27 июня на игровой платформе Lichess.org. В соревновании могут принять участие журналисты казахстанских средств массовой информации, а также все сотрудники редакции, имеющие непосредственное отношение к творческой работе (операторы, фотокорреспонденты, сценаристы, продюсеры, звукорежиссёры и т.д.).
Соревнование по быстрым шахматам (рапид) пройдет по швейцарской системе в 7 или 9 туров, с контролем времени 10 минут + 2 секунды за каждый сделанный ход, начиная с первого.
Для регистрации в турнире необходимо в срок до 22 июня 2021 года направить на электронный адрес [email protected]:
- сканкопию удостоверения личности или паспорта ;
- справку с места работы ;
- заполненную Заявку.
Победители получат ценные призы:
1 место – билеты эконом-класса на 2 персоны по маршруту Алматы-Дубаи-Алматы.
2 место – билеты эконом-класса на 2 персоны по маршруту Алматы-Тбилиси-Алматы.
3 место – билеты эконом-класса на 2 персоны по маршруту Алматы-Нур-Султан-Алматы.
Приз за лучший результат среди женщин – плед бизнес-класса.
Приз за самую красивую партию – модель самолета.
Спонсор турнира – авиакомпания Air Astana.