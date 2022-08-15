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Ценные архивные документы передала Казахстану Турция
15 Августа 2022 17:52

Ценные архивные документы передала Казахстану Турция

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Национального центра рукописей и редких книг Министерства культуры и спорта посетили Турцию и провели работу по доставке в страну ценных материалов, касающихся истории Казахстана. Работа проводится в целях реализации государственного комплексного плана «Архив-2025». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Исследователи выявили ценные документы, относящиеся к истории нашей страны.

В ходе изучения фонда Османского архива из 27 фондов, 248 дел, в библиотеке медресе мечети Сулеймания в 106 коллекциях собрано около 70 тыс. томов письменных и 120 тыс. томов печатных памятников. В библиотеке Сулеймании выявлены и взяты копии 19 работ средневековых авторов казахского происхождения.

«Одной из ценных рукописей является Коран, принадлежащий хану Золотой Орды Узбек-хану, написанный золотыми буквами в XIV веке. Кроме того, в ходе научной командировки сын поэта Зейнеля Сурмели Махмуд Сурмели официально передал в фонд Национального центра подлинные рукописи своего отца, которые он хранил как зеницу ока, письма, которыми он обменивался с казахским сообществом по всему миру, а также 1500 стихотворных строк», - сообщил директор Национального центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков.


Фото: gov.kz


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