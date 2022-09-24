Ценную рукопись об Оспан-батыре передали в госархив РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ценную рукопись из Стамбула передали в Центральный государственный архив в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Она повествует об Оспан-батыре – лидере национально-освободительного движения в Восточном Туркестане. Он участвовал в восстаниях против губернатора Синьцзяна, который решил насильственно переселить казахов на юг, а китайских беженцев – на казахские пастбища. Бунт распространился на весь северо-западный Китай, что привело к созданию Восточно-Туркестанской Республики.

В рукописи подробно описываются особенности тактики Оспан-батыра и его героические поступки. Воспоминания записаны со слов его ближайшего соратника Нургожай-батыра, который был рядом с лидером в течение всего периода восстаний – с 1940 по 1951 годы. А доставил рукопись в Алматы его внук Бахадыр Хаджихан.

«Нургожай-батыр был неграмотным, поэтому его воспоминания записал писатель Султан Оспанулы. Он приехал из Восточного Туркестана в Турцию, где в то время жил батыр. Это было в 1984 году. Он попросил писателя сделать записи в двух экземплярах и оставить один ему. Когда писатель вернулся домой, сотрудники спецорганов изъяли рукопись и уничтожили. Зато сохранился второй экземпляр», - отметил профессор Университета изящных искусств Мимара Синана в Стамбуле Абдуахап Кара.

