14 Октября 2022, 22:23

Цена за уголь на разрезах страны остается без изменений – МИИР РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Мининдустрии и инфраструктурного развития под председательством главы ведомства Каирбека Ускенбаева состоялось совещание по вопросам обеспечения населения и коммунально-бытового сектора углем. На сегодняшний день данный вопрос на особом контроле министерства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Кроме того, продолжается работа по включению региональных операторов к платформе Halyk Market. На сегодня из 428 региональных операторов посредством данной платформы реализуют уголь всего 2 оператора Костанайской области и г.Алматы. Для подключения к платформе заявки подали Северо-Казахстанская, Кызылординская, Павлодарская, Карагандинская и Жамбылская области.

«Местным исполнительным органам необходимо усилить работу по включению региональных операторов в приложение Halyk Market и преобразовать в цифровой формат. Также поручаю информацию по обеспечению населения и коммунально-бытового сектора углем предоставлять своевременно», – сказал Каирбек Ускенбаев.

По словам председателя Комитета индустриального развития И.Оспанова, на сегодняшний день из необходимых 9 млн тонн угля в регионы доставлены 4 млн тонн. Этот показатель составляет 44,3% от годового плана. Следует отметить, что снижение показателей обеспеченности и объема потребности связано с корректировкой местных исполнительных органов годового планового объема потребности населения на отопительный сезон.

«В некоторых СМИ прошла информация, что якобы цены на уголь заметно выросли в Казахстане. В этой связи глава ведомства выслушал представителей угольных разрезов страны. Необходимо отметить, что стоимость угля на разрезах страны сохранена на прошлогоднем уровне», - сообщили в МИИР РК.

Так, один из крупнейших в Казахстане производителей угля АО «Шубарколь Комир» продает тонну угля по 5 500 тенге, ТОО «Майкубен-Вест» по 6 105 тенге, АО «Каражыра» реализует уголь по 8 300 тенге за тонну. Помимо этого, в зависимости от географического расположения, способа транспортировки и марки угля стоимость колеблется от 8 000 (населённых пунктах расположенных вблизи разреза) до 21 600 тенге за тонну.

К слову, для усиленного обеспечения населения твердым топливом МИИР РК принят ряд мер. В том числе, во избежание дефицита твердого топлива в период предстоящего отопительного сезона Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК принят приказ об ограничении вывоза угля автомобильным транспортом в период отопительного сезона на 6 месяцев. Решение выработано совместно с угольными разрезами и акиматами регионов.