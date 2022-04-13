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Цена за баррель нефти может дойти и до $200 - министр энергетики РК

Автор:  
Серик Сабеков
13 Апреля 2022, 13:11
Цена за баррель нефти может дойти и до $200 - министр энергетики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Болат Акчулаков поделился своим мнением касательно возможного повышения цен на нефть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах Мажилиса журналисты спросили у главы Минэнерго, может ли стоимость нефти дойти до 200 долларов за баррель.

«Все зависит от геополитической обстановки. Вполне возможно, что цена за баррель может дойти и до 200 долларов. В свое время заместитель председателя правительства России Александр Новак говорил, что цена за баррель может достичь и 350 долларов. Сценариев много», - сказал Болат Акчулаков

Министр сообщил, что на сегодняшний день Казахстан производит 85,7 млн тонн нефти, из которых внутренняя потребность составляет 18 млн тонн.

«Огромная масса нефти идет на экспорт. Мы столько в Казахстане не потребляем, нам столько и не нужно. Что плохого в том, чтобы продать нефть подороже?», - добавил Болат Акчулаков.

Правительство РК   Мажилис   Экономика   Нефть   Минэнерго РК  
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