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Цена является важным фактором при покупке игрушек – соцопрос
3 Августа 2022 18:06

Цена является важным фактором при покупке игрушек – соцопрос

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - С целью выяснения компетентности родителей при выборе игрушек детям, специалистами департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области проведено анкетирование среди жителей города Талдыкорган на знание требований к безопасности игрушек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По итогам анкетирования стало известно, что 89% потребителей не обращают внимание на маркировку игрушек. Всего в опросе участвовало 40 респондентов.

На вопрос: «На что Вы в первую очередь обращаете внимание при покупке игрушки?» 72,5% опрошенных ответили - на качество товара, 26,5% - на страну производства, 42% - на цену и всего лишь 11% респондентов обращают внимание на маркировку. При этом, для 73% респондентов цена является важным фактом в принятии решения при покупке игрушек.

На вопрос «Читаете ли Вы информацию на ярлыке игрушки при ее покупке?» только 47% опрошенных ответили: «Да».

Также выяснилось, что 75% потребителей не спрашивают у продавцов документы, подтверждающие соответствие игрушек требованиям безопасности. Кроме того, 53% опрошенных не знают требования к безопасности игрушек, установленные техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности игрушек».

После проведения анкетирования жителям были вручены листовки с разъяснением требований, предъявляемым к маркировке игрушки.


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