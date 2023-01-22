Цена реализации газа для населения определена в Акмолинской области

22 Января 2023, 13:29

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На февраль в Акмолинскую область запланированы поставки 7830 тонн сжиженного нефтяного газа, на март – 8222 тонн. С подробностями реализации газа в регионе ознакомил на прошедшем брифинге заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Биржан Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, согласно Закону Республики Казахстан «О газе и газоснабжении», уполномоченным органом - Министерством энергетики РК - ежеквартально утверждается план поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок. Ежемесячное потребление сжиженного нефтяного газа по Акмолинской области составляет порядка 8000 тонн для нужд населения (автогаз, баллонный газ, ГРУ) и промышленных предприятий. Поставка осуществляется с заводов-производителей СНГ - АО «СНПС Актобемунайгаз», ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» и ТОО «Тенгизшевройл».

«Министерство энергетики Республики Казахстан ежеквартально утверждает предельные цены сжиженного нефтяного газа. На сегодняшний день утвержденная приказом министра энергетики Республики Казахстан от 30 июня 2022 года предельная цена на сжиженный нефтяной газ составляет 33600 тенге за тонну без НДС и действует до 30 июня текущего года», - проинформировал Б. Абдрахманов.

Согласно поручению Главы государства, сохраняется временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях.

5 июля 2022 года Агентством по защите и развитию конкуренции РК издан приказ об установлении предельной цены на сжиженный нефтяной газ.

«В Акмолинской области цена реализации газа для населения определена в размере 70-75 тенге. Оптовую и розничную реализацию сжиженного нефтяного газа вправе осуществлять владельцы газонаполнительных станций и пунктов, автогазозаправочных станций, групповых резервуарных установок. Всего в области имеется 10 газонаполнительных станций, 130 автогазозаправочных станций стационарного и модульного типа, 97 газонаполнительных пунктов и пунктов обмена бытовых баллонов. По плану поставки, на январь 2023 года выделено 8772 тонны сжиженного нефтяного газа, газоснабжающими организациями в полном объеме заключены договоры на поставку с заводами-производителями», - добавил Б. Абдрахманов.

На 20 января текущего года в наличии у газосетевых организаций области имеется 1700 тонн, в пути находится 1400 тонн. Обеспеченность составляет 13 дней. На февраль выделено 7830 тонн, на март – 8222 тонны сжиженного нефтяного газа.

Установленные цены для АГЗС (автогаз) - от 55 до 75 тенге за литр, на баллонный газ – от 70 до 172 тенге за килограмм (цена с учетом доставки в отдаленные населенные пункты), промышленные предприятия – от 80 до 150 тенге за килограмм, групповые резервуарные установки – 400 - 460 тенге за м3.