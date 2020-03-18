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Цена нефти марки  WTI упала до 17-летнего минимума

18 Марта 2020 20:11
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Цена нефти марки  WTI упала до 17-летнего минимума

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть упали в среду, фьючерсы на нефть американской марки WTI снизились до 17-летнего минимума, поскольку перспективы спроса на топливо ухудшились из-за ограничений на поездки и строгой изоляций введенных из-за коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

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Цена на нефть марки WTI снизилась на 84 цента, или на 3,12%, до 26,11 доллара за баррель, ранее упав до 25,83 доллара за баррель, впервые с мая 2003 года.

Цена на нефть марки Brent упала на 37 центов, или на 1,29%, до 28,36 доллара за баррель после падения до 28,05 доллара, самого низкого уровня с начала 2016 года.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что цена марки Brent во втором квартале может упасть до 20 долларов за баррель - минимума с начала 2002 года.


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Ключевые слова: Экономика, Нефть, Коронавирус,
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