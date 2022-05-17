17 Мая 2022 14:53

Цена нефти марки Brent поднялась выше $115 за баррель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нефть марки Brent составляет более половины мировых поставок сырой нефти, торгуемой на мировом рынке в электронном виде через Лондонскую биржу ICE futures, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Investing.com.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 9,1% и составила $115,05 за баррель по сравнению с ценой в апреле ($104,58 за баррель) . Наиболее высокий показатель стоимости данного сорта нефти в этом году составил $127 за баррель 8 марта 2022 года.

Нефть марки Brent добывается из Северного моря и также известна как London Brent, North Sea Oil, Brent Blend и Brent petroleum. Это легкая сырая нефть, немного тяжелее WTI с низким содержанием серы, которая идеально подходит для переработки дизельного топлива, бензина.









Автор: Кожыбаев Рустем