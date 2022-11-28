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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с 11 января

28 Ноября 2022, 10:38
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с 11 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2023 года на бирже ICE опустилась ниже $82 за баррель впервые с 11 января 2022 года, свидетельствуют данные торгов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Стоимость Brent опускалась до $81,41 за баррель.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года снижался на 3,00% - до $73,9 за баррель.


Фото: AP Photo/ Matthew Brown


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