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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с мая

21 Августа 2021 10:33
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с мая

МОСКВА.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года на лондонской бирже ICE опустилась на 2,23% - до $64,97 за баррель. Об свидетельствуют данные торговой площадки на 00:02 мск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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В последний раз цена Brent находилась ниже $65 за баррель 21 мая этого года. К 00:21 цена нефти марки Brent находилась на уровне $65,04 (-2,12%).

Нефть марки WTI, по данным на 00:21, дешевеет до $61,86 за баррель (-2,58%).


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