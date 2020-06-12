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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $38
12 Июня 2020 07:33
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МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение и опустилась до $37,94 за баррель, что на 9,1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные биржи на 19:29 мск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
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В то же время нефть сорта WTI теряет 10,3% и торгуется на уровне $35,68 за баррель.
По состоянию на 19:45 мск, нефть марки Brent немного отыграла падение и снижалась до $38,34 за баррель (-8,1%), а нефть сорта WTI - до $36,24 за баррель (-8,9%).
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