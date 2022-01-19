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Цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила $89 за баррель
19 Января 2022 11:05
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ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на лондонской бирже ICE росла на 1,73% и достигла $89,02 за баррель, свидетельствуют в среду данные торговой площадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
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В последний раз стоимость Brent превышала $89 за баррель в октябре 2014 года.
К 04:53 мск цена нефти марки Brent находилась на уровне $88,95 за баррель (+1,65%).
Фьючерс на WTI дорожал на 1,71%, до $86,89 за баррель.
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