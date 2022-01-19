Цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила $89 за баррель

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на лондонской бирже ICE росла на 1,73% и достигла $89,02 за баррель, свидетельствуют в среду данные торговой площадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В последний раз стоимость Brent превышала $89 за баррель в октябре 2014 года.

К 04:53 мск цена нефти марки Brent находилась на уровне $88,95 за баррель (+1,65%).

Фьючерс на WTI дорожал на 1,71%, до $86,89 за баррель.