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Цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила $87 за баррель впервые с 30 января

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Апреля 2023, 00:42
Цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила $87 за баррель впервые с 30 января

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2023 года на лондонской бирже ICE превысила $87 за баррель впервые с 30 января, свидетельствуют данные торгов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным на 17:07 мск, стоимость Brent росла на 1,75% - до $87,11 за баррель.

К 17:25 мск цена Brent замедлила рост и находилась на уровне $86,81 за баррель (+1,43%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2023 года рос на 1,31% - до $82,6 за баррель

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