Цена нефти Brent упала на 6,6%

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $38,96 за баррель, что на 6,6% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Цена нефти сорта WTI снижается на 7,7% - до $36,71 за баррель.

К 16:20 мск нефтяные котировки замедлили падение. Так, нефть марки Brent торговалась на уровне $39,18 за баррель (-6,1%), а марки WTI - на отметке $36,95 за баррель (-7,1%).

В свою очередь, российский рубль в ходе валютных торгов Московской биржи снижается по отношению к доллару США на 1,3%, до 69,4 руб. за доллар. Курс евро растет до 78,93 руб., что на 1,3% выше отметки закрытия предыдущей сессии.

По данным торговой площадки на 15:24 мск, стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 5,6%, в моменте достигая $39,4 за баррель.

По состоянию на 15:30 мск, нефть марки Brent дешевела до $39,27 за баррель, что на 5,9% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Стоимость сорта WTI падала уже на 6,8% - до $37,06 за баррель.