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Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне ниже $80

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Мая 2023, 14:31
Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне ниже $80 Фото: агентство «Анадолу»

АНКАРА. АНАДОЛУ -КАЗИНФОРМ - Нефть марки Brent во вторник торгуется на международных биржах по цене 79,66 доллара за баррель. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

На последних торгах в понедельник стоимость барреля нефти эталонной марки завершила день на отметке 79,31 доллара.

По состоянию на 09:07 второго мая цена на марку Brent сократилась на 0,25 процента - до 79,11 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI составила 75,46 доллара за баррель.

Рынки реагируют на прогнозы по решению Федеральной резервной системы США (ФРС) относительно процентных ставок, а также слабые экономические данные из Китая.

В среду, 3 мая, состоится очередное заседание ФРС. Подавляющее большинство экспертов склоняются к мнению, что и на этот раз ФРС повысит основную учетную ставку.


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