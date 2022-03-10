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    02:31, 10 Март 2022 | GMT +6

    Цена нефти Brent снизилась более чем на 10%

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    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE снижалась более чем на 10% и находилась ниже $113 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По данным на 20:40 мск, фьючерс на Brent торговался на уровне $112,85 за баррель (-11,82%). К 20:50 мск нефть Brent замедлила падение и торговалась на уровне $113,09 за баррель (-11,63%).

    Стоимость нефти WTI, по данным на 20:52 мск, снижалась на 10,4%, до $110,8 за баррель.

    Напомним, 7 марта цена нефти Brent превысила $128 за баррель впервые с марта 2012 года.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 9,03%, до $128,78 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 03:21 мск



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