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Цена нефти Brent превысила отметку в $40

3 Июня 2020 11:29
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Цена нефти Brent превысила отметку в $40

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель впервые за почти три месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bloomberg.

Фьючерсы в Лондоне выросли примерно на 1,3% после закрытия. В последний раз нефть этого сорта стоила больше $40 долларов почти три месяца назад 6 марта этого года.

По мнению агентства, такой рост произошел на фоне признаков того, что производители ОПЕК + близки к достижению соглашения о продлении исторической сделки по сокращению добычи.

В настоящее время мировые цены на нефть выросли почти в два раза по сравнению с минимальным значением в середине апреля, пока не ясно, сможет ли спрос на нефть вернуться к тому уровню, что наблюдался до пандемии коронавируса. Протесты в США увеличивают риск возникновения там второй волны коронавируса. Пандемия нанесла удар по международным пассажирским перевозкам, эффект которого будет ощущаться еще несколько лет.


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Ключевые слова: Нефть,
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