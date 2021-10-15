Цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с 2018 года

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Цена на нефть марки Brent превысила 85 долларов впервые с 2018 года в связи с кризисом на мировом энергетическом рынке, вызванным высоким спросом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bloomberg.

Фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже выросли до 85,10 доллара за баррель, увеличившись на 1,3 процента. Согласно Международному Энергетическом Агентству, рост был вызван увеличившимся спросом на нефтепродукты из-за дефицита газа и угля, в особенности в Азии.

Цена на нефть марки Brent растет вот уже в течение шестой недели в связи с кризисом на мировом энергетическом рынке, что в свою очередь было вызвано с растущим спросом со стороны крупных стран, которые начали открываться после пандемии.

Сообщается, что ситуация на мировом рынке поставки нефти также остается ограниченной. Правительство Китая установила квоты на импорт нефти в 16 частных заводах.