РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:23, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Цена нефти Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2021 года на лондонской бирже ICE поднялась на 1,2%, до $65,12 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, передает МИА «Казинформ».

    По информации ТАСС, в последний раз стоимость барреля североморской нефти превышала $65 в январе 2020 года.

    Как сообщает РБК, баррель западнотехасской нефти WTI с поставкой в марте стоит $61,77, прибавив 2,86%.



    Теги:
    Нефть/газ Главная Нефть Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:28
    Продолжительность рабочего дня таксистов могут ввести в Казахстане
    Сегодня, 11:26
    Мощный взрыв прогремел в Оксфорде
    Сегодня, 11:14
    Наказания за превышение средней скорости на трассах введут в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!