10:23, 18 Февраль 2021 | GMT +6
Цена нефти Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2021 года на лондонской бирже ICE поднялась на 1,2%, до $65,12 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, передает МИА «Казинформ».
По информации ТАСС, в последний раз стоимость барреля североморской нефти превышала $65 в январе 2020 года.Как сообщает РБК, баррель западнотехасской нефти WTI с поставкой в марте стоит $61,77, прибавив 2,86%.