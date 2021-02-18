Цена нефти Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2021 года на лондонской бирже ICE поднялась на 1,2%, до $65,12 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, передает МИА «Казинформ».

По информации ТАСС, в последний раз стоимость барреля североморской нефти превышала $65 в январе 2020 года.

Как сообщает РБК , баррель западнотехасской нефти WTI с поставкой в марте стоит $61,77, прибавив 2,86%.



