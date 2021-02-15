07:15, 15 Февраль 2021 | GMT +6
Цена нефти Brent превысила $63 впервые с января 2020 года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,31% и достигла в пике $63,27 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, передает МИА «Казинформ».
Как отмечает ТАСС, в последний раз стоимость Brent находилась выше $63 за баррель в январе 2020 года.По информации РБК, цена западнотехасской нефти WTI в свою очередь превысила $60 за баррель, показав рост на 1,5%. На пике она стоила $60,65.