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    07:15, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Цена нефти Brent превысила $63 впервые с января 2020 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,31% и достигла в пике $63,27 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, передает МИА «Казинформ».

    Как отмечает ТАСС, в последний раз стоимость Brent находилась выше $63 за баррель в январе 2020 года.

    По информации РБК, цена западнотехасской нефти WTI в свою очередь превысила $60 за баррель, показав рост на 1,5%. На пике она стоила $60,65.




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