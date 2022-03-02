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Цена нефти Brent превысила $108 впервые с августа 2014 года
2 Марта 2022 08:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE росла на 3,05%, до $108,17 за баррель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
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Стоимость Brent ускорила рост до 3,32%, торгуясь на уровне $108,46 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $108 за баррель в августе 2014 года.
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 3,81%, до $107,22 за баррель.
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