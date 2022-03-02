Цена нефти Brent превысила $108 впервые с августа 2014 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE росла на 3,05%, до $108,17 за баррель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Стоимость Brent ускорила рост до 3,32%, торгуясь на уровне $108,46 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $108 за баррель в августе 2014 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 3,81%, до $107,22 за баррель.