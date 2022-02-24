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Цена нефти Brent превысила $105
24 Февраля 2022 17:42
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МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 8,64%, до $105,21 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:21 мск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
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По состоянию на 13:12 мск, стоимость Brent достигла $105 за баррель, росла на 8,43%. К 13:14 мск стоимость Brent превысила $105 за баррель, росла до $105,04 за баррель (+8,47%).
В последний раз стоимость Brent превышала $105 за баррель в августе 2014 года.
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