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Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE снизилась до $75,3 за баррель

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
2 Мая 2023, 23:55
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE снизилась до $75,3 за баррель Фото: REUTERS/Nick Oxford

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2023 года на лондонской бирже ICE снижалась на 5,16% - до $75,3 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Фьючерс на Brent замедлил падение и находился на уровне $75,52 за баррель (-4,89%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне 2023 года снижалась на 5,12% - до $71,9 за баррель.

Как сообщалось днем ранее, нефть марки Brent во вторник торговалась на международных биржах по цене 79,66 доллара за баррель. На последних торгах в понедельник стоимость барреля нефти эталонной марки завершила день на отметке 79,31 доллара.

Напомним, США понизили прогноз цены на нефть марки Brent на 2023 год.


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