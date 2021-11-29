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Цена нефти Brent достигла $75,18 за баррель

29 Ноября 2021 09:53
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Цена нефти Brent достигла $75,18 за баррель

МОСКВА.ТАСС - КАЗИНФОРМ - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 5,01%, до $75,18 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 03:59 мск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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В это же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 5,62%, до $71,98 за баррель.

К 04:07 мск нефть марки Brent торговалась на уровне $74,62 за баррель (+4,23%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 4,93%, до $71,51 за баррель.

Ранее на фоне новостей о появлении нового штамма COVID-19 в Европе, обнаруженного в ряде стран на юге Африки, происходило резкое падение цен на нефть - она снижалась более чем на 10%, до отметки ниже $72 за баррель.

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