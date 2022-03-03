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Цена нефти Brent достигла $116 за баррель впервые с августа 2013 года

3 Марта 2022 09:33
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Цена нефти Brent достигла $116 за баррель впервые с августа 2013 года

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE в четверг выросла на 3,37% и достигла $116,74 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 05:49 мск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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По состоянию на 05:54 мск стоимость Brent росла на 3,30%, торгуясь на уровне $116,66 за баррель. В последний раз стоимость Brent достигала $116 за баррель в августе 2013 года.

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