Цена нефти Brent достигла $116 за баррель впервые с августа 2013 года

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE в четверг выросла на 3,37% и достигла $116,74 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 05:49 мск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 05:54 мск стоимость Brent росла на 3,30%, торгуясь на уровне $116,66 за баррель. В последний раз стоимость Brent достигала $116 за баррель в августе 2013 года.