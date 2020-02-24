Цена на золото достигла максимума за последние семь лет

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Цена на золото поднялась до самого высокого уровня за семь лет, так как опасения, вызванные коронавирусом, заставили инвесторов искать безопасное место для своих денег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Цены на золото выросли более чем на 2% в понедельник до уровня, невиданного с февраля 2013 года.

Цена за немедленную доставку поднялась до $ 1678,58 за унцию, а затем немного снизилась.

Между тем фондовые рынки в Европе открылись снижением: Британский индикатор FTSE 100 с открытия рынка упал более чем на 3%.

Основной фондовый индекс Милана упал более чем на 4%. В Италии произошла самая большая в Европе вспышка коронавируса, и правительство объявило о серии радикальных мер с объявлением строгой изоляции в нескольких небольших городах.

Индекс Dax во Франкфурте и Paris Cac-40 снизились более чем на 3%.

Больше всех пострадали авиакомпании и туристические фирмы, хотя песчаные бури на Канарских островах также сказались на стоимости их акций.

Котировки EasyJet, Tui и владельца British Airways в лице IAG на лондонской бирже упали на 12%, 9% и 7% соответственно.

«В последние недели было так много самодовольства со стороны инвесторов, несмотря на явные признаки того, что экономика Китая находится под большим ударом и что цепочки поставок по всему миру нарушаются», - сказал Расс Молд, директор по инвестициям AJ Bell.

«Рынки изначально колебались в январе, но быстро пришли в норму, подразумевая, что инвесторы не рассматривали коронавирус как серьезную угрозу корпоративным доходам. Теперь они, наверное, переоценят ситуацию».

Аналитики говорят, что цена на золото может вскоре преодолеть барьер в 1700 долларов.

В то же время цены на нефть упали в понедельник более чем на 3%, так как инвесторы обеспокоены падением спроса после временного закрытия заводов из-за вируса. Цена на нефть марки Brent упала почти на 2 доллара до 56,57 доллара за баррель.