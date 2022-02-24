+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Цена на нефть взлетела: повлияет ли это на стоимость ГСМ в Казахстане

24 Февраля 2022 18:51
Поделиться:
Цена на нефть взлетела: повлияет ли это на стоимость ГСМ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Болат Акчулаков прокомментировал, повлияет ли рост цен на нефть в мире на стоимость нефтепродуктов, в том числе ГСМ в нашей стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Цена нефти Brent превысила $105
Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»

Сегодня стало известно, что цена на нефть марки Brent превысила $105 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала 100 долларов за баррель в августе 2014 года.

«Вы знаете, что у нас цены на нефть установлены, отрегулированы. У нас цены внутреннего рынка никак не связаны с мировыми ценами. Если даже цена на нефть растут в мире, никакой связи это не имеет с ценами внутреннего рынка. Допустим, в начале года цена нефти была ниже 80 (долларов), сейчас приблизилась до 100», - сказал Болат Акчулаков журналистам в куларах круглого стола, прошедшего в Сенате.

«Если исторически посмотреть, чистой корреляции между экспортными ценами на международном рынке на нефть и внутренними ценами на нефтепродукты внутри Казахстана нет. Потому что мы производим их из своей нефти, на своих заводах. Если бы мы его импортировали, да была бы очень сильная зависимость. Но мы производим сами. Здесь есть у нас возможность сдерживания», - пояснил министр.



Подписывайтесь на наш канал:

#Экономика   #Цены и тарифы   #Нефть  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Цена нефти Brent превысила $105
Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
Популярное
1 Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
2 Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
3 Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
4 Курс доллара растет: начало торгов снова перенесли в KASE
5 Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК
6 Маулен Ашимбаев ответил на вопрос о направлении миротворцев из Казахстана в зону конфликта между РФ и Украиной
Читайте также
Цена нефти Brent превысила $105
По результатам торгов на KASE курс доллара составил 465,99 тенге
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
Курс доллара растет: начало торгов снова перенесли в KASE
Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК
Маулен Ашимбаев ответил на вопрос о направлении миротворцев из Казахстана в зону конфликта между РФ и Украиной
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив