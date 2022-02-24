Цена на нефть взлетела: повлияет ли это на стоимость ГСМ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Болат Акчулаков прокомментировал, повлияет ли рост цен на нефть в мире на стоимость нефтепродуктов, в том числе ГСМ в нашей стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня стало известно, что цена на нефть марки Brent превысила $105 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала 100 долларов за баррель в августе 2014 года.

«Вы знаете, что у нас цены на нефть установлены, отрегулированы. У нас цены внутреннего рынка никак не связаны с мировыми ценами. Если даже цена на нефть растут в мире, никакой связи это не имеет с ценами внутреннего рынка. Допустим, в начале года цена нефти была ниже 80 (долларов), сейчас приблизилась до 100», - сказал Болат Акчулаков журналистам в куларах круглого стола, прошедшего в Сенате.

«Если исторически посмотреть, чистой корреляции между экспортными ценами на международном рынке на нефть и внутренними ценами на нефтепродукты внутри Казахстана нет. Потому что мы производим их из своей нефти, на своих заводах. Если бы мы его импортировали, да была бы очень сильная зависимость. Но мы производим сами. Здесь есть у нас возможность сдерживания», - пояснил министр.



