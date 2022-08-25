25 Августа 2022 15:41

Цена на нефть в ближайшие два года будет около $100 за баррель – глава Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе онлайн-брифинга в сети Facebook сообщил, что цена на нефть в ближайшие два года будет около $100 за баррель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прогноз цен, наверное, самое неблагодарное дело. Если объективно исходить из того, что в последние годы происходило, мы видели критически низкие цены. Это было связано с тем, что был период пандемии. Потребления не было, нарушались какие-то связи. Мы столкнулись с перепроизводством. Цены сильно упали. Сейчас ситуация такая, что мир постепенно выходит с тех низких планок потребления. Потребление растет, в силу определенной ситуации, которая сложилась в мире. Цена сегодня на уровне $100 за баррель. Это комфортная цена для всех производителей нефти. Мы полагаем, что коридор в ближайшие год-два сложится вокруг $100 за баррель. Это мое личное мнение», – сказал Болат Акчулаков.

В ходе брифинга министр сказал, что в Казахстане в ближайшие два года планируется увеличить добычу нефти с 85,7 млн тонн в год до 103-107 млн тонн в год. Рассматривается возможность отгрузки избыточного объема нефти через Азербайджан.

Ранее Болат Акчулаков сказал, что через Азербайджан могут отгружаться только планируемые избыточные объемы нефти.