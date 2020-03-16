Цена на нефть марки Brent упала на 10%

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Цена на нефть марки Brent в понедельник упала ниже 30 долларов США, так как Федеральная резервная система США и Центробанки других стран не смогли укротить рынки, а промышленное производство Китая показало рекордный спад за последние 30 лет на фоне распространения коронавируса. Цена нефть марки Brent LCOc1 снизилась на 4,03 доллара США, или почти на 12%, до 29,82 доллара США за баррель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) составила 28,63 долларов США, снизившись на 3,10 долларов США или почти на 10%.

Чтобы противостоять экономическим последствиям пандемии, Федеральная резервная система США в воскресенье снизила ключевую ставку почти до нуля, вызвав незапланированное снижение ставки Резервным банком Новой Зеландии до рекордно низкого уровня.

Позже Банк Японии объявил о новом смягчении кредитно-денежной политики, в то время как центральные банки стран Персидского залива также снизили процентные ставки. Однако меры не смогли успокоить инвесторов, и фондовые рынки снова ослабли.

«Реакция на цены понятна, учитывая, что более низкие процентные ставки и новые программы покупки облигаций не смогут помочь в борьбе с текущим ослаблением спроса на нефть», - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фритч (Carsten Fritsch).

Он добавил, что чем больше стран заблокируют общественную жизнь, закроют свои границы и отменят рейсы, тем больше будет влияние на спрос, тем более что это также предполагает сокращение экономической активности.

Между тем, объем промышленного производства в Китае в январе-феврале упал намного больше, чем предполагалось, на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что является самым слабым показателем с января 1990 года.

Отмечается, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Соединенные Штаты воспользуются низкими ценами на нефть и восполнят неприкосновенный запас сырой нефти в стране, чтобы помочь производителям электроэнергии в борьбе с падением цен.

В понедельник IHS Markit заявил, что добыча сырой нефти в США может упасть на 2–4 миллиона баррелей в день в течение следующих 18 месяцев.

В этом месяце Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и Россия не смогли договориться о продлении сокращения добычи нефти с целью поддержания цен и сокращения запасов. Saudi Aramco, вероятно, сохранит более высокий уровень добычи нефти, запланированный на апрель, в мае.

Техническое совещание ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, запланированное на среду в Вене, отменили, поскольку попытки выступить в качестве посредника между Саудовской Аравией и Россией после разрыва их соглашения о сокращении поставок не принесли результат, сообщили источники в понедельник.