Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель
4 Августа 2022 11:20

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – По оценкам экспертов, влияние на стоимости нефти оказало решение ОПЕК+ по увеличению добычи и рост нефтяных запасов в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на MSN.

Глава отдела инвестиций Interactive Investor Виктория Шолар сообщила, что нефть торгуется с резким снижением примерно на 2% и цена нефти марки Brent достигла 98 долларов за баррель.

На снижение стоимости нефти оказал влияние ряд факторов.

ОПЕК+ принял решение о минимальном увеличении добычи на 100 тыс. баррелей в день, при этом небольшое увеличение предложения стало катализатором снижения цены. Саудовская Аравия и ОАЭ являются единственными производителями, которые действительно могут увеличить добычу нефти.

Вдобавок к этому данные управления энергетической информации (EIA, независимое агентство в составе федеральной статистической системы США) показали, что запасы сырой нефти в США неожиданно выросли на 426,55 млн баррелей на прошлой неделе.

В результате стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель, а решение ОПЕК+ усилило движение вниз. После пика в марте этого года цены начали отступать от максимумов.


Новости по теме
КТК значительно снизил объем прокачки нефти по трубопроводу Тенгиз-Новороссийск
Страны ОПЕК+ решили увеличивать добычу нефти
Цены на нефть превысили $110 за баррель
Читайте также
Одежда и обувь подорожали на 10% в Казахстане за год
Январские события: помощь государства освобождается от уплаты налогов
Собственные доходы Жамбылской области выросли на четверть
Генсек ООН призвал обложить налогом сверхприбыль нефтегазовых компаний
КТК значительно снизил объем прокачки нефти по трубопроводу Тенгиз-Новороссийск
Страны ОПЕК+ решили увеличивать добычу нефти
Новую программу по развитию продовольственного пояса разрабатывают в Нур-Султане
Механизмы стабилизации цен на овощи в межсезонье пересмотрели в столице
Популярное
1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
2 Россиянина за распитие алкоголя сняли с поезда в Кызылординской области
3 Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
4 Поезд столкнулся с авто в Алматинской области - погиб водитель
5 Продукты по спецкарточке будут покупать социально уязвимые слои населения в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив