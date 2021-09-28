Цена на дизтопливо может вырасти на АЗС Казахстана
«К сожалению, диспаритет цен на дизельное топливо с соседними странами фактически привел к образованию так называемых «перетоков», когда транзитные грузовые фуры заправляют на территории Казахстана по 1000 и более литров за одну заправку», - отмечают в пресс-службе компании.
Кроме того, как отмечают в Qazaq Oil, в октябре на плановый ремонт останавливается Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ). Вышеприведенные факторы вызывают необходимость импорта недостающих объемов дизельного топлива из Российской Федерации. Как следствие, это приведет к повышению отпускных цен на автозаправочных станциях, поскольку необходимо учитывать цену приобретения и сопутствующих расходов.
«Тем не менее, изменение цен будет происходить поэтапно по мере поступления новых объемов ДТ. В сложившейся ситуации первостепенной задачей остается обеспечение необходимых объемов дизельного топлива для всех потребителей и своевременное выполнение всех обязательств», - пояснили в Qazaq Oil.