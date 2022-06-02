2 Июня 2022 14:36

Цена на бензин в Эстонии поднялась на рекордно высокий уровень

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Резкий рост цен на топливо отмечается с 1 июня в Эстонии, они поднялись за неделю в среднем на 2-3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ERR.

Стоимость самого популярного бензина АИ-95 за короткий сток выросла с 2,079 до 2,119 евро за литр, что составило рост почти на 2%. При этом цена на этот вид топлива 18 мая уже считалась рекордной при стоимости 2,059 евро за литр.

Аналогичная ситуация с бензином АИ-98, который подскочил в цене с 2,129 до 2,169 евро за литр и показал недельный прирост на 1,8%.

Наиболее высокий уровень продемонстрировало дизельное топливо, цена которого увеличилась на 3% с 1,889 до 1,949 евро за литр.

Рост цен на топливо в Эстонии связывают с подорожанием нефти на мировых ранках, которая достигла самого высокого уровня в 120 долларов за баррель.