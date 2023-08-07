Цена Brent превысила $86 за баррель

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Нефть марки Brent торгуется на международных биржах в понедельник по цене 86,14 доллара за баррель. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

На последних торгах во вторник стоимость барреля нефти этой эталонной марки завершила день на отметке 86,24 доллара.

По состоянию на утро 7 августа, цена на эталонную марку нефти сократилась на 0,11 процента - до 86,14 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI составила 82,75 доллара за баррель.