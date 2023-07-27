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Цена Brent превысила $83 за баррель

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
27 Июля 2023, 20:19
Цена Brent превысила $83 за баррель

АСТАНА. ANADOLU - КАЗИНФОРМ - Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI составила 79,42 доллара за баррель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Нефть марки Brent торгуется на международных биржах в среду по цене 83,09 доллара за баррель.

На последних торгах во вторник стоимость барреля нефти этой эталонной марки завершила день на отметке 82,56 доллара. По состоянию на 09:25, 27 июля цена на эталонную марку нефти выросла на 0,64% - до 83,09 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI составила 79,42 доллара за баррель.


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